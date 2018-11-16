تراجع في أسهم "كاثي باسيفيك" بنسبة 6.5 % بعد اختراق بيانات

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

تراجعت أسهم مجموعة " كاثي باسيفيك" بنسبة تجاوزت الـ6 % للسهم الواحد في بورصة هونغ كونغ بعد الإعلان عن تسريب بيانات من ملفات شركة الطيران يمكن أن تطال ما يقارب 9.4 ملايين راكب.

وبات سعر السهم الواحد يساوي 9.93 دولار أمريكي بعد عمليات الاختراق التي طالت المعلومات الشخصية بما في ذلك تواريخ الميلاد وأرقام الهواتف وأرقام جوازات السفر والبريد الإلكتروني والعنوان والملاحظات المرسلة لخدمة الزبائن وغيرها من البيانات.

وأعلنت الشركة عن تسرب المعلومات مساء الأربعاء 14 تشرين الثاني (نوفمبر) وقالت إن عملية الاختراق شملت أرقام 860 ألف جواز سفر و245 ألف بطاقة هوية صادرة عن هونغ كونغ و403 بطاقة ائتمانية انتهت صلاحيتها و27 بطاقة أخرى بدون تفاصيلها المشفرة.

وصرحت الشركة أنها فتحت تحقيقاً وأبلغت الشرطة بعدما لاحظت عمليات دخول غير مصرح بها لملفات الشركة، كما وأكدت أنها تقوم بالاتصال بالمسافرين المعنيين لإبلاغهم بالإجراءات المتطلبة لحماية أنفسهم.

وكانت كايثي باسيفيك قد سجلت أول خسارة سنوية متتالية لها في آذار (مارس) الماضي، وتعهدت في وقت سابق بخفض 600 موظف بما في ذلك ربع إدارتها كجزء من أكبر عملية إصلاح لها منذ سنوات.

وتأتي هذه القضية بينما تواجه شركة الطيران صعوبات ضد منافسيها الصينيين والرحلات الأقل سعراً في الشرق الأوسط.

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