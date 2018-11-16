بريطانيا.. مخاوف من التجسس بسبب "رادار السرعة"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن "إطلاق الشرطة في البلاد راداراً جديداً لمكافحة السرعة على الطرقات".

ولفتت "ميرور" إلى أنّ "الرادار الجديد أطلق عليه اسم "الجوال بعيد المدى"، وهو عبارة عن رادار محمول بكاميرا ذات دقة وضوح عالية، ويمكنه التقاط السيارة المسرعة عن بعدِ ميلٍ على الأقل، كما أنه مزوّد بخاصية التعرف الآلي على لوحة السيارة.

وأوضحت الصحيفة أنّ "رادار السرعة الجديد لا يقوم فقط بالتقاط رقم السيارة المسرعة، بل يقوم أيضاً بالتقاط صور واضحة للسائقين ومن معهم عن بعد آلاف الأمتار".

مخاوف من التجسس

في غضون ذلك، ونظراً لقدرات الرادار الخارقة في رصد السائقين وسياراتهم بهدف وضع حدّ للسرعة على الطرقات، فإنّ هناك العديد من الجهات قد أبدت مخاوفها في بريطانيا من إمكانية التجسس على السائقين داخل سياراتهم.

وفي هذا الصدد، رأى متحدث باسم منظمة "مراقبة الأخ الأكبر" أنّ "على الشرطة الامتناع عن تصوير الأبرياء داخل سياراتهم من دون معرفتهم، إلا إذا كانوا مشتبه بهم بجريمة، أو أن قيادتهم خطرة".

ولفت إلى أنّ "الطرق البريطانية تعج بالرادارات التي تلتقط يومياً أكثر من 40 مليون لقطة فيديو يومياً، الأمر الذي يحولنا فعلاً إلى دولة رقابية".

من جهته، أوضح الضابط في شرطة "غلوسترشاير" مارتن سورل أنّ "الهدف من هذا الرادار ليس محاسبة السائقين المخطئين فحسب، بل تغيير سلوكهم"، مؤكداً أن "الشرطة ستطبق القانون عند الضرورة فقط". وأمِلَ سورل أن "يتم استخدام هذا الرادار في التقاط صورٍ للسائقين الذي يستخدمون هواتفهم الذكية على الطرقات".

مصدر الصورة: (jadefansite.com - تعبيرية)

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