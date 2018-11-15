رادار يكشف ما فعله نيزك ضرب الأرض قبل 12 ألف عام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اكتشف علماء دنماركيون بواسطة رادار متطور تمّ انتاجه لصالح جامعة "كانساس" الأمريكية، فوهة عملاقة يزيد قطرها عن 30 كيلومتراً، تحت جليد جزيرة غرينلاند، مشيرين إلى أنها "قد تكون ناجمة عن نيزك ضرب الأرض قبل 12 ألف عاماً".

ويقع موقع الفوهة في منطقة "هايواثا" شمال غربي غرينلاند، وهي ناجمة عن نيزك حديدي يبلغ حجمة كيلومتر مكعب تقريباً، كان ضرب الأرض نهاية العصر الحديث الأقرب، الذي بدأ قبل 26 مليون سنة واستمرّة لمدة 11700 سنة.

وفي هذا الإطار، قال المؤلف المشارك في الدراسة وأستاذ الهندسة الإلكترونية وعلوم الكمبيوتر في جامعة كانساس، جون بايدن: "جمعنا كميات كبيرة من بيانات الرادار الصوتي على مدى العقدين الماضيين، ثم جمع علماء الأنهار الجليدية هذه البيانات معاً لرسم خرائط لجزيرة غرينلاند تحت الجليد".

واستغرق التعرف على هذه الفوهة أكثر من عقدين من الزمن، وقد تمّ تجميع البيانات المتعلقة بها في الفترة بين 1997 و2014. وقام فريق من العلماء بعملية مسح للمنطقة، لكن تحديد فترة سقوط النيزك بدقة تحتاج إلى مزيد من البحث، وكذلك البحث عن بقاياه ومخلفاته.

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