سابقة في علوم الكون.. صورة توثق اصطدام واندماج مجرّتين!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تمكنت مجموعة علماء، من توثيق بعض مراحل اصطدام واندماج مجرّتين ببعضهما البعض، الأمر الذي يعد سابقة في مجال علوم الفضاء والكون، بحسب موقع "نيو أطلس".

واستطاع العلماء بمساعدة مرصدي كيك وهابل الفضائيين، من تصوير هذه المراحل، والتقاط صور لها. وبحسب الموقع، فإنّ "الصور الجديدة اظهرت مرور الثقوب السوداء بشكل قريب جداً من بعضها البعض بمسافة تعادل 300 سنة ضوئية"

وفي هذا الإطار، قال رئيس فريق البحث مايكل كوس: "في دراستنا رأينا اصطدام مجرتين لحظة التقاطنا الصور". وتابع: "إن رؤية اندماج هذه الثقوب السوداء الضخمة كان أمراً رائعاً جداً".

ولفت كوس إلى أنّ "عملية الإصطدام والإندماج تحتاج إلى مليارات السنوات"، وقال: "من الواضح أننا لن نتمكن مطلقاً من مشاهدة العرض بأكمله، لكن يمكننا تجميع الملاحظات من مختلف مراحل هذه العملية".

مصدر الصورة: The Telegraph

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