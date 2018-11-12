تعرفوا إلى أطول 10 رحلات جوية في العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعتبر شركات الطيران العالمية من أبرز المعنيين بمسألة ارتفاع أسعار النفط العالمية نتيجة للأزمات السياسية العالمية المتلاحقة. فبعد اعتمادها مؤخراً على توفير رحلات جوية طويلة للركاب، أصبح لزاماً على هذه الشركات إعادة النظر في هذه السياسة المعتمدة وفقاً لأسعار النفط، رغم وجود جيل جديدٍ من الطائرات التي تستهلك الوقود بشكلٍ أقل. وغالباً، فإنّ المسافرين يختارون الرحلات التي لا تتضمن أي محطات، الأمر الذي يجعل سعر الرحلة مرتفعاً، مقابل الرحلات التي تتضمن محطات توقف عديدة.

وإليكم لائحة بأبرز 10 شركات الطيران قامت برحلات طويلة:

10- شركة طيران الإمارات:

نظّمت "طيران الإمارات" رحلة من دبي إلى لوس أنجلوس في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث قطعت الطائرة مسافة 8324 ميلاً.

9- شركة طيران الاتحاد:

نظمت "طيران الإتحاد" رحلة من أبو ظبي إلى لوس إنجلوس في كاليفرونيا بالولايات المتحدة، بلغت مسافتها 8375 ميلاً.

8- شركة الخطوط الجوية "دلتا":

بلغت مسافة رحلة الخطوط الجوية "دلتا" المتجهة من أطلنطا في جورجيا إلى جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا حوالى 8434 ميلاً.

7- شركة الخطوط الجوية المتحدة (شركة طيران سنغافورة):

قطعت رحلة "شركة طيران سنغافورة" المتجهة من سان فرانسيسكو في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية إلى سنغافورة، مسافة 8435 ميلًا.

6- شركة طيران كانتاس:

بلغت المسافة التي قطعتها رحلة "طيران كانتاس"، المتجهة من دالاس في تكساس بالولايات المتحدة الأميركية، إلى سيدني في أستراليا، حوالى 8576 ميلاً.

5- شركة الخطوط الجوية المتحدة:

الرحلة المتجهة من هيوستن في تكساس بالولايات المتحدة الأميركية، إلى سيدني بأستراليا، قطعت مسافة 8593 ميلاً.

4- شركة الخطوط الجوية المتحدة:

قطعت الرحلة المتجهة من لوس أنجليس في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية، إلى سنغافورة، مسافة 8759 ميلاً.

3- شركة طيران الإمارات:

الرحلة المتجهة من أوكلاند في نيوزيلاندا، إلى دبي، قطعت مسافة 8820 ميلاً.

2- شركة طيران كانتاس:

الرحلة المتجهة من بيرث في أستراليا، إلى لندن في المملكة المتحدة، قطعت مسافة 9009 أميال.

1- شركة الخطوط الجوية القطرية:

قطعت الرحلة المتجهة من أوكلاند في نيوزيلاندا، إلى الدوحة في قطر، مسافة 9026 ميلاً.

مصدر الصورة: AP

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