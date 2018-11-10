للحصول على تذاكر سفر بأسعارٍ زهيدة.. إليكم 4 نصائح

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

خلال شهر كانون الأول المقبل، تكثر الحجوزات للسفر بشكلٍ كبير، حيثُ يتهافت الناس إلى مكاتب السفريات للحصول على تذاكر السفر إلى البلد الذي يريدون.

غيرَ أنّ شركة "كلير تريب" المتخصصة بخدمات حجوزات السفر عبر الإنترنت، قدمت 4 نصائح للحصول على أفضل العروضات على أسعار التذاكر وهي:

1- للحصول على تذكرة سفر بأقل سعر ممكن، فيجب التخطيط لذلك في وقتٍ مسبق، لأن الحجز المبكر يساعد في الحصول على المقاعد المفضلة بأسعار قليلة. وعليه، فعلى الراغبين بالسفر الحجز قبل موعد المغادرة بـ3 أشهر أو قبل 30 يوماً على الأقل.

2- غالباً ما تكون أسعار تذاكر رحلات الطيران المباشرة أكثر من تلك التي تتضمن أكثر من محطة توقف. ومن المعروف أيضاً أنّ إضافة أي محطّة على رحلتك سيساهم في تخفيض سعر التذكرة بشكلٍ كبير. فعلياً، فإنّ الرحلات الطويلة قد تكون مرهقة في بعض الأحيان، ولذلك من الجيّد أن تحظى بقسطٍ من الراحة في إحدى محطات التوقف.

3- إنها قاعدة باتت تسيطر على الأوساط الإجتماعية: كلما ابتعدنا عن عطلة نهاية الأسبوع، كلما زادت فرصتنا في الحصول على تذاكر بأسعار أفضل. وهذا الأمر قائم فعلاً، إذ أن الأسعار تبقى مطروحةً بشكلٍ كبير على العرض والطلب. ولذلك، فإنّ الخطوة الأساس للحصول على تذاكر بأسعار مناسبة تتمثل في الابتعاد عن أيام عطلة الأسبوع. في العادة، فإنّ أيام الخميس والجمعة والسبت هي الأيام التي تشهد أعلى معدلاتٍ لبيع تذاكر السفر، والأفضل إختيار أيام في منتصف الأسبوع للسفر.

4- وأخيراً، حاولوا أن تسافروا قبل يوم واحد من بدء العطلة المدرسية، إذ أن الكثيرين يحجزون للسفر مباشرة عند بداية هذه العطلة.

مصدر الصورة: dtest.cz

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