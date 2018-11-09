قصة مؤثرة.. رائحة تذكر قطاً بصديقه الكلب المتوفي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعيشُ قط اسمه "زيوس" حالاً من الحزن، بعد وفاة صديقه وهو كلب يدعى "سام". في الواقع، فإنّ علاقة "زيوس" بـ "سام" بدت غير نمطية بالنسبة لقط وكلب يعيشان تحت سقف واحد. فعلى رغم التناقضات في الأنواع والأصناف، إلاّ أن علاقة قوية تأسست بين "زيوس" و"سام"، وعبرا عنها بطريقة فريدة ومميزة.

وفي هذا الصدد، تقول إيما كاتانزاريتي، صاحبة القط والكلب لموقع "ذا دودو": "حاول زيوس دائماً أن يحضن سام ويلعب معه، إلا أن الأخير لم يعره اهتماماً. لكن زيوس كان يحب أن يضايق الكلب طوال الوقت ليكون قريباً منه". وتضيف: "موت سام قبل شهرين، جعل زيوس حزيناً جداً، وقد بدا وحيداً".

إلاّ أن الملفت في الأمر، هو ردّة فعل زيوس الغريبة اتجاه طوق سام الذي احتفظ به شقيق إيما. وتقول الأخيرة: "رأيت زيوس يتنشق رف الكتب الذي وضع عليه الطوق القديم لسام. رأيت القط يجلس بجانب الطوق. هذا الأمر كان مؤثراً جداً، إذ قام زيوس بشمّ الطوق ليتذكر راحة سام التي افتقدها".

وختمت قائلةً: "لقد بدا زيوس سعيداً جداً بعدما شمّ الطوق، وأعتقد ذلك سيساعده على التخلص من حزنه. وفعلياً، لا شيء يمكن أن يعيد سام إلى الحياة، فجسده مات. لكن وجوده ما زال مستمراً في الروح والرائحة".

مصدر الصور: ذا دودو

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