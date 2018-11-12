المركزي العراقي يلزم المؤسسات المالية بالعقوبات على إيران

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكلات)

ألزم البنك المركزي العراقي البنوك والمؤسسات المالية في العراق بقائمة الحظر على إيران لتنظيم العلاقات المصرفية والمالية إلتزاما بالعقوبات الأمريكية على طهران. وقال بيان للمركزي العراقي إنه لتجنب المخاطر بسبب العقوبات المفروضة على إيران تقرر الالتزام بقائمة الحظر التي تشمل عدم التعامل بالدولار الامريكي مع إيران, إضافة الى الالتزامات الأخرى الخاصة بتجارة الذهب.

ومن بين العقوبات التي أشار اليها البنك المركزي العراقي "العقوبات المباشرة وغير المباشرة بشان شراء او تزويد او نقل من والى إيران للخام والالمنيوم والفحم والستيل". كما أشار بيان المركزي العراقي الى ان العقوبات تشمل أيضا "مشغلي الموانئ والسفن وصناعة السفن, والعقوبات المعاملات بواسطة المؤسسات المالية الخارجية مع البنك المركزي الإيراني, والعقوبات على قطاع الطاقة".

و كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت حظرها الثاني على إيران في الخامس من تشرين الثاني / نوفمبر والذي وُصف بانه الاقوى بعد الحظر الاول الذي كان في 8 آب / أغسطس عام 2018.و إستثنت واشنطن العراق لمدة 45 يوما فقط لتمكينه من شراء المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية وإتاحة الوقت للحكومة العراقية من أجل إيجاد بدائل للطاقة.

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