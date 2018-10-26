الصين واليابان توقعان اتفاقا بـ 30 مليار دولار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وقعت الصين واليابان مجموعة واسعة من الاتفاقات، بينها اتفاق لمبادلة العملة بقيمة 30 مليار دولار، وسط تصاعد التوتر التجاري بين واشنطن وبكين.

أُبْرِمَت الاتفاقات خلال زيارة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي التي تستغرق 3 أيام إلى بكين، حيث تتطلع الجارتان للتوصل إلى مجالات جديدة للتعاون وطُرُقِ آفاقٍ جديدة لتعزيز الثقة التي شابها الضعف في بعض الأحيان منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية عام 1972.

واتفق آبي ونظيره الصيني لي كه تشيانغ على التعاون، من أجل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وذكر آبي في مؤتمر صحفي: "من التنافس إلى التعايش المشترك.. دخلت العلاقات بين اليابان والصين مرحلة جديدة. يدا بيد مع رئيس الوزراء لي أود أن تمضي علاقاتنا إلى الأمام قدما".

ومن المتوقع أن يجتمع آبي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الجمعة في أول قمة فعلية بين البلدين منذ 2011.

وتأمل شركات يابانية بينها شركات سيارات كبرى مثل "تويوتا" في تطبيع العلاقات مع الصين، بحيث يمكنها المنافسة مع الشركات الأوروبية والأمريكية.

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