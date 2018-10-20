تونس تبيع سندات لسد عجز الموازنة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

تعتزم تونس بيع سندات دولية تقدر قيمتها بمليار دولار هذا الأسبوع للمساعدة في خفض عجز الموازنة على ما أفاد مصدر حكومي تونسي.



وقال المصدر إن الجهات التي اُختيرت لإدارة الطرح هي دويتشه بنك JPMorgan Chase و سيتي غروب و NATIXIS.

وتعتزم تونس بيع سندات منذ الربع الأول من العام لكن الخطوة تأجلت أكثر من مرة.

ووافق صندوق النقد الدولي الشهر الماضي على تقديم دفعة قرض قيمتها 245 مليون دولار وهي خامس دفعة في برنامج إقراض لتونس مما مهد الطريق لإصدار السندات.

وربط صندوق النقد الدولي برنامج الإقراض بتنفيذ إصلاحات اقتصادية بهدف إبقاء عجز الموازنة تحت السيطرة.

وحظيت تونس بإشادة باعتبارها النجاح الديمقراطي الوحيد بين الدول التي شهدت انتفاضات ”الربيع العربي“ في 2011. لكن حكومات متعاقبة فشلت في إحداث التغييرات اللازمة لتقليص عجز الميزانية وتسريع النمو.

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