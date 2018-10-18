فيضانات تقتل شخصين في تونس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أدّت أمطار غزيرة شهدتها ولايات شمال ووسط غرب تونس إلى فيضانات كبيرة، أسفرت عن مقتل شخصين على الأقلّ، وإلحاق أضرار فادحة بعشرات الطرقات والبنايات.



واستنفرت السلطات التونسية، لإجلاء عدد من المواطنين من منازلهم التي غمرتها المياه، وإنقاذ آخرين علقوا في طريق عودتهم إلى بيوتهم.



ويأتي ذلك بعد أقلّ من شهر على فيضانات مدمرة، شهدتها ولاية نابل السياحية، خلّفت مقتل 5 أشخاص وأضراراً كبيرة في البنية التحتية، وخسائر بملايين الدولارات.



وتشهد عدّة ولايات تونسية وضعا جويّا دقيقا، جرّاء استمرار نزول كميات كبيرة الأمطار، تسببت في قطع الدروس، وشلل في الخدمات العامة، إضافة إلى تحطم جسور وطرقات وإتلاف محاصيل زراعية، وسط تحذيرات من السلطات للمواطين، بضرورة ملازمة الحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية ولمس الأعمدة الكهربائية، أو استخدام الطرق المقطوعة.





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