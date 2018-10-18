"كريم" تجمع 200 مليون دولار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت شركة "كريم" لتطبيقات حجز سيارات الأجرة العاملة في الشرق الأوسط ، إنها جمعت تمويلا جديدا بمقدار 200 مليون دولار من مستثمرين قائمين، وإنها تتوقع جمع المزيد لتمويل خطط توسع.



وقالت الشركة إنها تتوقع جمع أكثر من 500 مليون دولار في المجمل في أحدث مسعى تمويلي لها للتوسع في وسائل المواصلات وتوصيل الطعام والمدفوعات.



جاء التمويل البالغ 200 مليون دولار من مستثمرين قائمين من بينهم شركة المملكة القابضة ومجموعة الطيار السعودية واس.تي.في وراكوتين اليابانية للتجارة الإلكترونية.

وسبق أن جمعت كريم التمويل من دايملر الألمانية لصناعة السيارات ومن ديدي أكبر شركة صينية لتطبيات حجز سيارات الأجرة وآخرين.

وتوسعت كريم في أسواق جديدة هذا العام، مثل السودان وتختبر الشركة خدمات توصيل الطعام بعد أن اشترت منصة لقوائم وحجز المطاعم عبر الإنترنت.

وتتنافس كريم بشكل مباشر في كثير من المدن الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط مع أوبر التي مقرها سان فرانسيسكو، والتي تخطط لإدراج أسهمها بالبورصة في العام القادم وقد يجري تقييمها عند 120 مليار دولار وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

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