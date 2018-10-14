إليك 12 وظيفة مريحة وذات رواتب خيالية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قد تراودنا أحيانا أحلاما وردية بخصوص الوظائف المربحة التي لا تكلفنا الكثير من الجهد، هذه الأحلام قد تبدو غير منطقية، لكن في الواقع هي موجودة ومطلوب أشخاص لمزاولتها، إليك 12 وظيفة مربحة رواتبها خيالية لا يعرف كثير منا شيئا عنها، ولا تتطلب الكثير من الجهد..

كاتب جمل بسكويت الحظ

هل سبق لك أن تساءلت من أين تأتي تلك الجمل داخل بسكويت الحظ؟ في واقع الأمر، هناك شخص تتطلب منه وظيفته أن يكتب تلك الجمل، ويجب عليه أن يكون قادرًا على كتابة جمل جذابة وقوية، ونظير ذلك، فإنه يحصل على راتب يتراوح بين 40 ألف و 60 ألف دولار سنويا..

مصمم ألعاب ودمى

تتلخص تلك الوظيفة في اللعب بالألعاب الموجودة والعمل على تحسينها وتطوير تصميمها، وتتضمن الوظيفة اختراع ألعاب جديدة تساعد على تحسين التواصل بين الأطفال وآبائهم، ويتنوع راتب هذه الوظيفة بالاعتماد على قدرة الموظف على تطوير وتحسين الألعاب واختراع ألعاب جديدة قادرة على اجتياح السوق وتحقيق أرباح خيالية للعلامة التجارية، ويبدأ الراتب من 40 ألف دولار سنويًا ويصل إلى 100 ألف دولار سنويا.

الهاكر القانوني

مع راتب يصل إلى 130 ألف دولار سنويًا، يمكنك أن تعمل “هاكرًا” بشكل قانوني لإحدى الشركات إذا كنت متمرسًا في اختراق الأنظمة الأمنية.

حارس لجزيرة خاصة

تخيل وظيفة ذات راتب يصل إلى 150 ألف دولار سنويًا، إذ يطلب منك أن تستمتع بأشعة الشمس والهواء العليل على جزيرة استوائية لمدة تصل إلى 6 أشهر.

لا بد أن تلك الوظيفة تمثل حلمًا للكثير من الناس، وفي تلك الوظيفة يطلب من الشخص مراقبة الجزيرة الخاصة بشخص ما وحضور الأنشطة المقامة كافة عليها وتسجيلها والكتابة عنها، ويقوم بنشرها على المدونات ومدونات الفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي حتى تتسنى للعالم رؤيتها، وتعتبر تلك الوظيفة إحدى وسائل تنشيط السياحة..

قائد منطاد الهواء

هل سبق لك أن رأيت منطادا يحمل إعلانا يجوب السماء؟.. حسنًا، تلك هي مهمة قائد منطاد الهواء، إذ توظف الشركات الكبرى شخصًا ما لقيادة منطاد هواء وعليه إعلانٌ لمنتجٍ معين، ويحصل قائد المنطاد على راتب يصل إلى 70 ألف دولار حسب الخبرة، وكل ما تتطلبه هذه الوظيفة هو الحصول على رخصة التحليق، فإذا استطعت الحصول عليها، فإن تلك الوظيفة هي مسارك الذي يستحق الاستكشاف.

فنان صوت

إذا كان صوتك عذبًا، صافيًا ويسر السامعين، وتريد أن تحصل على راتب يصل إلى 200 دولار في الساعة، فتلك هي وظيفتك المنتظرة، تتضمن هذه الوظيفة أن تقوم بتسجيل الصوت لشخصيات الرسوم المتحركة، والإعلانات، والراديو والكتب الصوتية، هذه المهام جزء صغير من مهامك كفنان صوت، لكن يجب عليك أولًا أن تتحلى بصوت جذاب، ولكن ممتع مع قدرة صوتية كافية للتعبير عن المشاعر بواسطة الصوت.

لاعب ألعاب الفيديو

هل أنت من محبي ألعاب الفيديو؟.. إذًا هذه هي الوظيفة التي تحلم بها، فسيطلب منك أن تقوم بلعب أحدث إصدارات الألعاب الإلكترونية وتقييمها بناءً على عامل المتعة والصعوبة وملاءمتها الأعمار المستهدفة، وفي المقابل تحصل على ما يقارب 50 ألف دولار سنويًا بل وأيضًا فرصة لعب الألعاب الجديدة مبكرًا والحصول عليها مجانًا بعد تقييمها واختبارها.

متَذوق مثلجات

تخيل وظيفة يطلب منك فيها تذوق المثلجات وتقييم طعمها.. تخيل أن تحصل على الأموال نظير أكل المثلجات! تلك الوظيفة متوفرة بالفعل، حيث تحصل على راتب سنوي يصل إلى 100 ألف دولار سنويًا.

ويبدو أن أكل المثلجات وتذوقها أصبح عملًا ذو شأن عظيم، فتلك الوظيفة تطلب منك أيضًا أن تقيم المثلجات بناءً على اللون، والنكهة والمظهر العام لها، وأيضًا قد تكون مسؤولًا عن تطوير واختراع نكهات جديدة وتحسين مبيعات شركة المثلجات.

ممثل لشخصية من شخصيات ديزني

إذا كنت من محبي شركة “ديزني”، إذًا فإن وظيفة ارتداء زي شخصية من شخصيات "ديزني" داخل أحد ملاهي ديزني حول العالم مقابل راتب سنوي يبلغ 27 ألف دولار سنويًا هي وظيفتك المنتظرة! تلك الوظيفة لا تتطلب أي مهارات أو متطلبات مميزة للعمل بها.

منفذ حركات بهلوانية خطرة

ليست مهنة لذوي القلوب المرهفة، إذ تتطلب هذه المهنة شخصًا محترفا ومجازفا للقيام بهذه الحركات لصالح برامج التلفاز والأفلام، منفذ تلك الحركات هو وحده المسؤول عن التأكد من أن تلك الحركات آمنة، فإذا كنت مخاطرا وذو بال صاف وشديد الملاحظة للتفاصيل فتلك الوظيفة هي ما تبحث عنه، مع راتب يصل إلى 70 ألف دولار سنويًا.

منسق الأطعمة

يبلغ متوسط الراتب السنوي لتلك المهنة 45 ألف دولار سنويًا، إذ تعتبر تلك الوظيفة فرصة لمحبي تصوير الأطعمة وتنسيقها..

مصمم الكلمات المتقاطعة

هل سبق لك أن قمت بحل الكلمات المتقاطعة، وشعرت أنه بإمكانك أن تخترع لغزا أفضل منه؟ في واقع الأمر أنت تستطيع أن تحصل على ما يصل إلى 1000 دولار مقابل تصميم كلمات متقاطعة فريدة من نوعها وذات طابع خاص وعنوان مميز، وبذلك يمكنك أن تبيعها لأي مجلة أو جريدة مقابل ذلك المبلغ..



مصدر الصورة (todayifoundout)



اقرأ أيضا:

6 وظائف توفر دخلا ثابتا للأمهات من المنزل