6 وظائف توفر دخلا ثابتا للأمهات من المنزل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

الكثير من الأفراد حول العالم بشكل عام، يسعون لزيادة دخلهم، من خلال الالتحاق بالمزيد من الأعمال، أو محاولة زيادة دخلهم بشتى الطرق لمواجهة ظروف وأعباء الحياة التي جعلت من زيادة الدخل ضرورة ملحة لا يمكن التغاضي عنها.

وتعتبر شبكة الإنترنت واحدة من أسهل الطرق وأكثرها حداثة ومرونة، بالنسبة لهؤلاء الباحثين عن وسيلة لزيادة الدخل وتحقيق المزيد من الأرباح، حيث تضمن الشبكة الدولية للمعلومات، العديد من الأساليب التي يمكن استخدامها فيما يتعلق بالعمل من المنزل.

الأمهات على وجه الخصوص، بعد الإنجاب يفكرن كثيرا في ترك العمل والبقاء بالقرب من أطفالهن، على الأقل في الفترة الأولى من حياتهم، ولكن سرعان ما يشعرن بالملل والحاجة إلى العمل وتوفير دخل شهري ثابت.

ولأن الحياة تشهد تطوراً كل يوم، أصبح العمل غير مقصور على الوظائف التقليدية التي تتطلب الذهاب إلى مقر العمل يومياً في مواعيد محددة، خاصة وأن هناك وظائف تعتمد على التواصل عبر الإنترنت فقط.

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وقدم موقع vtxcapital ست وظائف يمكن القيام بها من المنزل:



1- إدخال البيانات

وهي وظيفة مناسبة للأمهات اللاتي لا يمتلكن مهارة في مجال معين، فهذه المهنة لا تتطلب دراسة محددة أو كورسات، فقط عليكِ مهام بإدخال بيانات بشكل صحيح وفي وقت محدد.

2- دروس تعليمية عبر الإنترنت

وهنا يختص الأمر على المعلمين فقط، فيمكنكِ تقديم درس خاص لمجموعة من الطلاب عبر برنامج "سكايب" خاصة وأنه يسمح بالتواصل بين الطالب والمدرس دون الحاجة للتواجد في مكان واحد.

3- إدارة مواقع التواصل الاجتماعي

كل الشركات ووسائل الإعلام المختلفة أصبحت تتواصل مع الجمهور من خلال حسابات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه المهنة تحتاج لمتخصصين في التسويق ولكن دون الحاجة للتواجد في أماكن العمل.

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4- صحفية أو كاتبة

وهذه المهنة تتطلب مهارات في الكتابة حيث يمكنكِ الالتحاق بالعمل في موقع اخباري أو مواقع الترفيه عن طريق تقديم موضوعات مكتوبة بشكل شيق، وهنا تحصلين على راتب يتوقف على عدد الكتابات التي قدمتيها خلال الشهر.

5- استطلاع الرأي

تهتم الشركات الكبرى بالتعرف على رأي عملائها من خلال عمل استطلاعات رأي ترسل عبر البريد الإلكتروني، ويتطلب الأمر هنا شخصا لجمع هذه الاستطلاعات، ويمكن القيام بهذه المهمة من المنزل عبر الإيميل.

6- مدونة

من أهم الوظائف أو طرق كسب المال من المنزل هو عمل مدونة، فإذا كان لديكِ شغف في أي اهتمام سواء طهي، رياضة، جمال، موضة، وغيرها من المجالات يمكنكِ عمل مدونة وتقديم مادة شيقة لتكوين قاعدة جماهيرية عن طريق هذه القاعدة يمكنكِ جلب الإعلانات لتكون هي مصدر الدخل للمدونة.

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