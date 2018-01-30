قائمة المدن العالمية الأغلى والأكثر تكلفة للعيش لعام 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كما جرى العرف، تقوم بعض المواقع والمؤسسات المختصة بإصدار لوائح سنوية تدرج فيها أسماء المدن الأكثر غلاء حول العالم، هذا التصنيف يمنح الأفراد والمؤسسات التي ترغب في توسيع استثماراتها، زاوية رؤية واضحة عن الوجهات الأمثل حول العالم، كما يساعد أخصائيي الإقتصاد وعلم الإجتماع على حد سواء في سبر حركة المجتمعات وقياس معدلات النمو أو التراجع في اقتصادات الدول.

وقد كشف موقع "Demographia" عن قائمة أغلى المدن للعيش في العالم لعام 2018 وهو المسح السنوي الرابع عشر للديموغرافيا الدولية للإسكان حول القدرة على تحمل تكاليف الإسكان.

وحلّلت الدراسة 293 سوق إسكان للمدن الكبرى في تسعة بلدان وهي أستراليا وكندا وهونغ كونغ وإيرلندا واليابان ونيوزيلندا وسنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في الربع الثالث من عام 2017، و قد حددت هذه الدراسة 26 مدينة تعتبر فيها تكاليف الإسكان مرتفعة جدا حيث تتمركز معظم هذه المدن في الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وكندا والصين.

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وهذه هي القائمة التي تضم المدن الأغلى في العالم:

10. تاورانجا، نيوزيلندا

9.ساليناس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة

سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة

8. هونولولو، هاواي، الولايات المتحدة

7. لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة

سانتا باربرا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة

6. ملبورن، أستراليا

5. سان خوسيه، كاليفورنيا، الولايات المتحدة

4. سانتا كروز، كاليفورنيا، الولايات المتحدة

3. فانكوفر، كندا

2. سيدني، أستراليا

1. هونغ كونغ، الصين

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