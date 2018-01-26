2018 تضع العملات الرقمية في مأزق كبير

أخبار الآن | الولايات المتحدة الأمريكية - (وكالات)

فقدت العملات الإلكترونية منذ بداية العام الجاري قيمتها السوقية أكثر من 156 مليار دولار بنسبة خسائر تقدر بنحو 22% بعدما تراجعت من مستوى 712 مليار دولار في بداية العام إلى نحو 556 مليار دولار خلال تعاملات أمس.



ورغم قوة انتشار عملة "بيتكوين" لكن أول تصنيف للعملات الإلكترونية حمل مفاجأة كبيرة مفادها أن عملة "إيثريوم" ETHEREUM تفوقت على "بيتكوين" في التصنيف.



وفي تقرير أصدرته شركة "ويز ريتينج" Weiss Ratings ، ذكرت أن عملة "إيثريوم" هي التي حصلت على أعلى تصنيف عند (B)، بدعوى أنها تتمتع ببعض المزايا منها الاستفادة بالتكنولوجيا الأكثر حداثة وسرعة تنفيذ عملياتها التي أفضل من أقرانها بالرغم من وجود بعض المشاكل.



فيما حصلت عملة "بيتكوين" على تصنيف (+c)، لأن العملة واجهت تضييقا عبر شبكة الاتصالات تسبب في تأخير وارتفاع تكاليف المعاملات.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من الجهود المكثفة والمستمرة التي تحقق بعض النجاح، فإن عملة "بيتكوين" ليس لديها آلية فورية لتحديث برامج السوفت وير التابعة لها. وتعد عملة "أي.أو.إس" هي العملة الثانية والأخيرة التي حصلت على تصنيف (B).



من عمان الخبير الاقتصادي الاستاذ مازن ارشيد

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