دمية باربي تمثل أصحاب الهمم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

طرحت شركة Mattel الأمريكية المختصة في صناعة ألعاب الأطفال نسختين جديدتين لدمية باربي، الأولى شقراء ذات عيون زرقاء تجلس كرسي متحرك، والأخرى سمراء البشرة بأقراط كبيرة الحجم ولها ساق اصطناعية.

وفاجئت الدمية الأكثر شعبية في العالم محبيها بآخر نسخة لدميتها والتي تمثل الأطفال من أصحاب الهمم لتصبح أكثر تطوراً وتمثيلاً للواقع الذي يحيط بها، بحسب موقع "فان بيدج" الإيطالي.

وظهرت باربي للمرة الأولى بشعر أشقر وبشرة نضرة وصافية لا يشوبها شائبة وجسم مثالي رفيع، ليتغير الحال وتُنتَج بجميع الإصدارات كالدمية الممتلئة القوام وكذات البشرة الداكنة.

وصممت النسخة السمراء ذات الطرف الاصطناعي بالتعاون مع جوردان ريفز، وهي طفلة بلا ذراع، ساعدت في جعل الإبداع لا يزال واقعياً.

والهدف من هاتين النسختين هو إظهار أن الجمال ليس من الضروري أن يتكيف مع صورة نمطية واحدة يفرضها المجتمع، فمن الممكن أن تكون جميلة مثل الدمية الأكثر شهرة في العالم، حتى وإن كانت من أصحاب الهمم.





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