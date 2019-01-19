بعد فراق دام 33 عاماً.. أم وابنتها تلتقيان في مطار دبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

شهد مطار دبي لم شمل والدة مع ابنتها بعد 33 عاماً من الفراق، بمساعدة الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي.

وفي التفاصيل، انفصل والدا الابنة منذ سنوات طويلة وحصل الزوج على حضانة فتياته الثلاث فسافر معهن بعيداً، وكانت أكبرهن سناً بذلك الوقت في السادسة من عمرها، ومن وقتها لم تتمكن الأم من الاتصال ببناتها على الرغم من محاولاتها الكثيفة.

وبعد سنوات طويلة، انتقلت الأم للعيش في دولة الامارات بعد زواجها من مواطن إماراتي، واستطاعت الحصول على رقم للتواصل مع ابنتها عبر الهاتف ولكنها لم تستطع مقابلتها بسبب صعوبة سفر الابنة من مكان اقامتها.

ولكن شاءت الصدف ان تضطر الشابة إلى السفر للعلاج في الهند، وعليها العبور من مطار دبي الدولي، فتواصلت الوالدة مع مكتب الإدارة العامة لأمن المطارات مستنجدة لرؤية ابنتها في هذه الفرصة التي قد لا تتكرر.

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