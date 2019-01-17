فرحة غمرت رضيعة صماء تسمع للمرة الأولى

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أوضحت وسائل الإعلام الأميركي، قصة سكارليت الطفلة التي ولدت قبل 3 أشهر من ميعادها، إذ تعرضت بعد أيام لالتهاب معوي معروف باسم Necrotizing Enterocolitis القولوني الناخر، فعالجها طبيب بمضاد "لم تقو على مضاعفاته، ففقدت بسببها السمع" وفق ما كتبته والدتها كارول بحسابها "الفيسبوكي"

مضيفة أنها لم تعرف بخسارتها للحاسة مدة أشهر، حتى بدأت تشعر أنها لا تبدي ردة فعل على الكلام، فعرضوها على جمعية Atlanta Hearing Associates الناشطة بمعالجة أمراض الأذن في مدينة Milledgeville بولاية جورجيا الأميركية، ومن الفحوصات تأكد الأطباء أنها شبه صماء، فعالجوها ما أمكن، ثم أجروا عملية انتهت بوضع "سمّاعة" تضخيم للصوت بأذنيها، تمهّد للسمع أن يعود طبيعيا في المستقبل.

إذ تحولت الرضيعة سكارليت بنيامين إلى خاطفة للأضواء بكل أميركا تقريباً، وخبرها عبر الحدود وأشاع مناخات إيجابية، على حد ما استنتجته "العربية.نت" من اطلاعها على ما ذكروه عنها، بسبب فيديو رآها فيه الملايين تضحك طوال دقيقتين وتبتهج بسماعها للأصوات، لذلك قالت الأم لشبكة CBS التلفزيونية الأميركية: "قهقهاتها جلبت الفرحة لأسرتنا كلها، والبلاد بأكملها تأثرت بالفيديو، فقد جعل الجميع يبتسمون" وفق تعبيرها عن مقطع قصير وصغير، لكن فعله كبير.



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