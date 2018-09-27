"ريفيرا الشرق الأوسط".. أضخم وجهة سياحة تطلقها السعودية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

السعودية هي بلد شبه قاري حباه الله بتضاريس متنوعة، وطقس متفاوت الحرارة، وشواطئ تمتد لأكثر من 1500 كيلومتر على الخليج العربي شرقا والبحر الأحمر غربا، هذه العناصر ربما ستجتمع لتكون قوة للجذب السياحي..

في هذا الخضم أعلن صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي للسعودية، الأربعاء 26 سبتمبر/ أيلول، إطلاق وجهة سياحية "فائقة الفخامة" على ساحل البحر الأحمر، تحت اسم "أمالا"، وذلك بهدف إرساء مفهوم جديد كليا للسياحة الفاخرة المتركزة حول النقاهة والصحة والعلاج، وسيتكفل صندوق الاستثمارات العامة بالتمويل الأولي للمشروع وتطويره، ليصبح بذلك وجهة سياحية متميزة ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان الطبيعية في شمال غرب المملكة..

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن منطقة المشروع توصف بـ"ريفيرا الشرق الأوسط" لكونها امتدادا طبيعيا لمناخ البحر الأبيض المتوسط المعتدل، ومن المتوقع وضع حجر الأساس في الربع الأول من عام 2019، وافتتاح المرحلة الأولى في نهاية عام 2020، والانتهاء من كامل المشروع بحلول العام 2028.

وأوضح الصندوق أن "أمالا"، إلى جانب مشاريع "نيوم" و"البحر الأحمر"، يمثل جزءا من محفظة المشاريع السعودية العملاقة التي تسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات، وتطوير منظومة جديدة للسياحة في المملكة، وتعظيم دورها في دعم التنويع الاقتصادي، وتوفير فرص عمل عالية القيمة.

وأعلن الصندوق تعيين خبير الضيافة الفاخرة والتطوير "نيكولاس نيبلز" رئيسا تنفيذيا لمشروع "أمالا" ليتولى مسؤولية تطوير الاستراتيجية والإشراف على سير العمليات في المشروع، وعلق نيبلز، قائلا: "سيوقظ مشروع أمالا مخيلة العالم، عبر إعادة صياغة المفهوم الحالي لتجربة السياحة الفاخرة، وخصوصا في مجالات النقاهة والعلاج والاستجمام، ويتمثل مفهومنا بتقديم عرض غني يلبي الاحتياجات الفردية للعملاء، ويقدم خدمات متكاملة"..

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