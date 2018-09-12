عارضة أزياء تلفت نظر متابعيها بسبب حاجبيها الكثيفين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ناهدالعثماني)

على الرغم من أن رسمة حاجبي عارضة الأزياء صوفيا هادجيبانتلي هي الأغرب على الإطلاق عندما يتعلق الأمر برسم الحواجب، إلا أن الصور التي نشرتها على "إنستغرام" مؤخراً جذبت العديد من التعليقات التي تجاوزت 50 ألف تعليق.

والمفاجئ أن رسم حاجبيها حظي بإعجاب الكثير من متابعيها لتؤكد أن الجمال ممكن الحصول عليه بالطرق غير التقليدية.

ورغم ذلك، لم ينل حاجبا صوفيا إعجاب مجموعة أخرى من المتابعين، اعتبرت رسم الحواجب بهذه الطريقة فيه خروج كبير عن المألوف.حيث وجدوا أنها تقلد الرسامة الشهيرة "فريدا كاهلو".

وقالت صوفيا: "لم أفعل ذلك حتى أطلب من متابعيني الإعجاب برسمة حاجبيّ وإنما لأقول لهم إنهم يستطيعون في أي وقت أن يجربوا ما يليق بهم بصرف النظر عن رأي الآخرين، وأنا شخصياً أحب رسم حاجبيّ بهذه الطريقة؛ ﻷنها تجعل وجهي يبدو أجمل.

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