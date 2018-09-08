لأن الجمال ليس حكرا لقياس واحد.. عرض أزياء بلا عارضات نحيفات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

شهدت فعاليات أسبوع الموضة لمجموعة ربيع 2019 في نيويورك عرضا لمجموعة "ديا آند كو" Dia&Co عرضا للأزياء لكن من دون عارضات نحيفات من صاحبات المقاس صفر.

ونظم عرض أزياء The Curvy Con عرضا لعارضات ممتلئات ليؤكدن أن الموضة يجب أن تخاطب جميع المقاسات، وليفسحن المجال لكل سيدة لاختيار ما تريد دون التقيد بمعايير صارمة لمقاس الجسد.

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وقالت ريسي إحدى مؤسسات مجموعة ديا آند كو في تقرير "ياهو ستايل" عن العرض "أنا في المجال لأكثر من ثلاثين عام، وفي البداية كنا نضع في غرف العرض مقاسات حتى المقاس 8 ولكن الآن الحد الأقصى هو 2".

وأضافت "حينما نذهب لنعرض لأي إدارة محل ثياب أي مقاس أكبر من 4 تنظر إلينا وكأنها لا تفهم ما هذا، ولكن الحقيقة أن المقاس الطبيعي للنساء عادة أكبر مما تعرضه المحلات"، وأردفت "المشكلة أني لا يمكن أن أوضح لك كم هو صعب لتغيير الصورة السائدة، بداية من تخصيص خط إنتاج لهذه المقاسات وإيجاد مكان مناسب لعرضها عوضا عن بيعها على الإنترنت أو إخفاءها في المخازن".

ونقل "ياهو ستايل" شهادة عارضة الأزياء الشهير بوزنها الزائد وتحديها للسائد هانتر ماكردي حيث قالت عن العرض بأنه وقت يمكنها ومثيلاتها من القول لأنفسهن "حسنا، أنا جميلة كما أنا، وأنا جديرة كمان أنا، وهذا يكفي، وهذا في منتهى القوة".

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إليكم صور العرض

مصدر الصورة: Slaven Vlasic/Getty Images