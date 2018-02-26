أول عرض ازياء بـ "الدرونز" بدلا من عارضات الأزياء
أخبار الآن - الإمارات لعربية المتحدة - دبي (نورا الشيخ)
استبدلت مجموعة أزياء دولتشي أند غابانا الإيطالية عارضات الأزياء بطائرات دون طيار "درونز"
خلال عرض أسبوع الموضة بمدينة ميلانو الإيطالية.
طريقة العرض هذه تعد الأولى من نوعها في تاريخ الموضة وعرض الأزياء وشملت حقائب سلسلة شتاء وخريف 2018 لدار دولتشي أند غابانا .
العرض تأخر لأكثر من 45 دقيقة للتأكد إغلاق الحضور لشبكة الإنترنت اللاسلكية واي فاي على هواتفهم، كي لا يؤثر ذلك على عمل الطائرات أثناء عرضها للحقائب.
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