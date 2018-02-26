أول عرض ازياء بـ "الدرونز" بدلا من عارضات الأزياء

... مجموعة ازياء دولتشي آند غابانا كوتور 2015 تعكس فنون الأوبرا والباليه قدمت علامة ازياء دولتشي اند غابانا Dolce & Gabbana عرضاً مبهراً في ميلانو خلال أسبوع Alta Moda للأزياء الراقية، وإختارت دار الأوبرا La Scala للتعبير عن الإلهام الذي جسدته في المجموعة الخلّابة، حيث إتفق كل من دومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا على تجسيد روح الأوبرا الإيطالية وفن الباليه في مجموعة خطفت الأنفاس.

... دمى فريدة لأطفال دارفور بتوقيع أشهر المصمّمين للسنة العاشرة على التوالي، يتعاون أبرز المصمّمين وأكبر دور الأزياء العالميّة مع منظّمة اليونيسيف في معرض "Frimousses de Créateurs" الخيريّ

... بالصور: عارضة أزياء كويتية تصل للعالمية..كأشهر عارضة للحجم الكبير! دينيس بيدوت عارضة أزياء عالمية Plus Model أي الحجم الممتلىء وهي نصف كويتية ونصفها بورتوريكي لاتيني وتعيش الان في نيويورك.

... لعبة "مريم" تقضي على حياة طفلة حاولت طفلة لبنانية الجنسية عمرها 10 سنوات الإنتحار 4 مرات بسبب لعبة "مريم".. اليكم التفاصيل

... دراسة: 94% من العاملات في هوليوود تعرضن للتحرش الجنسي كشفت دراسة استقصائية أجرتها صحيفة أمريكية ومؤسساتٌ حقوقية تُعنى بحقوق المرأة وحالاتِ العنف الجنسي نتائجَ صادمة لعددِ النساء اللواتي تعرضن للتحرش الجنسي..