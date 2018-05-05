في الإمارات.. شركة BMW تعلن تصميم أول قطار "هايبرلوب"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



هل سمعت من قبل عن قطار "الهايبرلوب"، هذا القطار هو عبارة عن نظام نقل فائق السرعة، يعمل من خلال دمج أنابيب منخفضة الضغط خالية من الهواء تربط بين محطتين وتسير بسرعة 1200 كم فى الساعة..

مؤخرا، كشفت شركة BMW عن تصميم إحدى كبسولات "هايبرلوب" فائق السرعة، والذي يمكنه نقل الركاب بسرعات تصل إلى 1200 كيلومتر، عند إطلاقه عام 2020. إلى جانب ذلك تعاونت "BMW Designworks"، الشركة الاستشارية الإبداعية لصناعة السيارات، مع "Virgin Hyperloop One"، لإنشاء رؤيتها المستقبلية لكبسولات السفر عالية السرعة.

في هذا الخضم، تم تجهيز كبسولة النموذج الأولي بمقاعد جلدية فاخرة قابلة للتعديل، وشاشات تعمل باللمس مدمجة، جنبا إلى جنب مع الإضاءة الأرضية التي يمكن أن تساعد المسافرين على إيجاد طريقهم، وهناك أيضا أضواء للقراءة يتم التحكم بها شخصيا، وفق صحيفة "دايلي ميل".. هذه الكبسولات المصممة من قبل BMW تعطي لمحة عن الظروف الفاخرة داخل وسائل النقل المستقبلية، والتي يمكن إطلاقها في دبي خلال العامين المقبلين،

الجدير بالذكر، أن تصميم "Hyperloop" منخفض الاحتكاك، سيمكن المسافرين من السفر في أنابيب عالية الضغط بطول 140 كم، بين دبي وأبو ظبي المجاورة خلال 12 دقيقة، وهي الرحلة التي تستغرق 90 دقيقة بالسيارة..

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