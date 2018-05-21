كيف تمكنت "سفينة نوح"من إنقاذ الحيوانات من البركان؟

أخبار الآن| دبي - الامارات العربية المتحدة -

مع تجدد ثورة بركان "كيلاويا" بجزيرة هاواي، ومع تصاعد نافورات من الحمم والغازات السامة، اضطر المئات من سكان "بيغ أيلاند" للفرار من منازلهم، تاركين أغلب متعلقاتهم وأيضا حيواناتهم الأليفة.

وعلى مدى أسبوعين منذ تدفق الحمم البركانية والغاز السام من فوهة البركان، قام متطوعون بجهد بطولي لتنفيذ عملية تشبه سفينة "نوح"، فتمكنوا من إنقاذ مجموعة من الحيوانات، بينها كلاب وقطط وأوز وبط وأبقار وماعز وخيول وحتى طيور الزينة.. وبهذا السلوك النبيل، تمكن المتطوعون من لم شمل الكثير من هذه الحيوانات مع أصحابها في مراكز الإيواء التي نقلوا إليها، وفق وكالة "رويترز".





وقال "بورغاندي سينجليتون"، وهو متطوع لدى جمعية (هاواي أيلاند هيومن) "إن نحو مئة كلب و30 قطة إلى جانب عدد من الأرانب والطيور، نقلت إلى مأوى يتبع الصليب الأحمر في "باهوا"، على بعد نحو 40 كيلومترا إلى الشرق من موقع البركان، وأضاف: "نستضيف الآن كل الفصائل من الكائنات الصغيرة وحتى الوحوش الضخمة ولا توجد أي مشكلة".

اقرأ أيضا:

بركان كيلاويا في هاواي.. منازل مدمرة وإجلاء المئات