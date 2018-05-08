بركان كيلاويا في هاواي.. منازل مدمرة وإجلاء المئات

أخبار الآن | دبي - الأمارات العربية المتحدة - (نضال عمرية)



أجلت السلطات الأمريكية أكثر من الفي شخص من مناطقهم جراء الحمم، والصخور، والغازات السامة التي قذفها بركان كيلاويا بعد ثورانه الأسبوع الماضي في ولاية هاواي .



وكالة الدفاع المدني قالت إنه رغم عدم تكون حمم بركانية قوية حتى الآن، إلا أنه من المتوقع قذف حمم إضافية ربما تصل درجة حرارتها إلى 1150 درجة مئوية.

ليست ضربات جوية او قذائف مدفعية في احدى المعارك...انها مقذوفات بركانية جاءت على الاخضر قبل اليابس في جزيرة هاوي الامريكية .



بما يوازي ارتفاع مبنى من 23 طابقاً..تواصل الحمم المنصهرة تدفقها من بركان "كيلاويا" فى هاواي..البركان اندلع يوم الجمعة الماضي .. ودمر حتى الان 30 منزلاً وأجبر 2000 شخص على النزوح بسبب غاز ثاني أكسيد الكربون السام الذي اتشر بأرجاء الولاية.



انتشار الحرائق في الغابات المجاورة دفع السلطات الى مطالبة السكان المحليين بضرورة مغادرة منازلهم، محذرة من أن "النشاط البركاني مستمر ومتزايد"، ومشددة على أنه لا يمكن التكهن بما سيحصل.



مسؤولو الدفاع المدني بالولاية الأمريكية ابلغوا عن تصدّع 9 شقوق للحمم البركانية، ما يشير إلى وجود كثير من الصهارة تحت الأرض .



ثوران البركان ترافق مع حدوث مجموعة من الزلازل، بلغت شدة أقواها أكثر من ست درجات وتسعة اعشار الدرجة بحسب مقياس ريختر، كما ظهرت صدوع اخرى شرقي الجزيرة لكن من دون انبعاثات بخار أو حرارة.



السكان الذين أجبروا على الفرار جراء الثورات المتكررة لبركان كيلاويا سمح لهم بالقيام بزيارات سريعة إلى منازلهم لإنقاذ حيواناتهم الأليفة وإحضار أدويتهم ومتعلقاتهم الضرورية.



كيلاويا ..أحد أنشط البراكين في العالم وواحد من خمسة في الجزيرة بصفة دائمة منذ 35 عاما.

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