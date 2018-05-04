ثوران بركان في ولاية هاواي بعد 250 هزة أرضية خلال 24 ساعة

أخبار الآن | هاواي - الولايات المتحدة (وكالات)

طلبت السلطات الأمريكية من السكان في ولاية هاواي مغادرة منازلهم، بعد ثوران بركان كيلاوا، أمس الخميس، إثر سلسلة من الهزات الأرضية.

وقالت السلطات إن المخاطر المرتبطة بالثوران المستمر يمكن أن تشمل انبعاث "تركيز مميت من ثاني أكسيد الكبريت" في المنطقة، بالإضافة إلى انفجارات لغاز الميثان، يمكن أن تقذف صخورا ضخمة وحطاما على مناطق حرجية قريبة.

وكتب الدفاع المدني الأمريكي على "فيسبوك" اليوم الجمعة، أن" "أبخرة وحمما انبعثت من تصدع في منطقة موهالا ستريت"، بينما أوضح مسؤول محلي أن عدد سكان المنطقة المعنية بالأجلاء يقارب الـ10 الآف شخص.

وتوجه مسؤولون من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التابعة لمرصد البراكين في هاواي، إلى المكان لتقييم الثوران، الذي بدأ قرابة الساعة 4:45 (2:45 بتوقيت غرينيتش).

وعند الساعة 10:30 أدت هزة بقوة 5 درجات على مقياس ريختر جنوب بركان "بو وو" إلى انهيار صخري وتصدع محتمل لإحدى فوهات البركان.

وصرح حاكم الولاية ديفيد آيج أنه قام بتعبئة الحرس الوطني للأرخبيل، وطلب من السكان الالتزام بتحذيرات هيئة الدفاع المدني.

وفتحت السلطات مركزا محليا لاستقبال السكان المهددين بالخطر، بحسب ما أوردت هيئة إدارة الطوارئ في هاواي.

ويأتي ذلك بعد تسجيل 250 هزة أرضية خفيفة خلال الـ24 ساعة الماضية، مع ملاحظة نشاط مماثل وانتشار الصهارة تحت الأرض قبل حدوث ثوران بركاني سابق في المنطقة.

وطالبت هيئة الدفاع المدني من السكان، الاستعداد لاحتمال تدفق الحمم الجديدة في أي وقت، حيث تخطط لأسوأ السيناريوهات من خلال مراجعة حالة الطوارئ.

وفي وقت سابق، حذر العلماء من قرب انفجار بركان كيلاوا، أحد 5 براكين في أكبر جزر الولايات المتحدة، الذي أصبح أكثر نشاطا خلال الفترة الأخيرة، وسط تزايد الهزات الأرضية بشكل قياسي وانهيار فوهة البركان.

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