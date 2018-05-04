عواصف رملية عاتية وصواعق تودي بحياة 125 شخصا بالهند

أخبار الآن | أوتار براديش - الهند (وكالات)

لقي مئة وخمسة وعشرون شخصا على الأقل حتفهم، وأصيب أكثر من مئتين وخمسين بجروح، جراء عواصف رملية عاتية، أعقبتها صواعق وأمطار غزيرة اجتاحت مناطق واسعة من الهند الأربعاء.

وأدت الأعاصير إلى تدمير عشرات آلاف الأعمدة الكهربائية والمنازل الطينية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية أن تجتاح مزيد من العواصف مناطق أخرى من البلاد حتى يوم السبت.

واجتاحت عواصف رملية مساحات من شمال الهند وأغرقتها في الظلام، ودمرت الرياح التي بلغت سرعتها أكثر من 130 كلم بالساعة منازل مبنية من الطين وأودت بحياة عدد كبير من سكانها أثناء نومهم.

كذلك، دمرت العواصف الجدران واقتلعت الأشجار وأعمدة الكهرباء في أماكن في ولايات أوتار براديش وراجستان والبنجاب فيما قال المسؤولون إن حصيلة الضحايا يمكن أن ترتفع.

تدمير عشرات آلاف الأعمدة الكهربائية

وقال مسؤولو هيئة الأرصاد الجوية في نيودلهي إن العاصفة نتجت عن التقاء منخفضين جويين شرقي وغربي فوق السهول الشمالية الرطبة الاجواء.

وقال شاران سينغ، الخبير لدى هيئة الأرصاد الهندية إن رياحا بسرعة 132 كلم ضربت غرب أغرا فيما شهدت العاصمة نيوديلهي عواصف بسرعة 59 كلم بالساعة.

وقطعت الكهرباء في معظم أنحاء راجستان إثر تدمير عشرات آلاف الأعمدة الكهربائية. وقال المسؤولون إن إعادة التيار ستستغرق أكثر من يومين.

وأعقبت العواصف المدمرة صواعق عنيفة وأمطار غزيرة.

وقال المسؤولون إن عددا كبيرا من الضحايا قضوا أثناء نومهم لدى انهيار منازلهم، أو سحقا تحت الأشجار والجدران والأعمدة الكهربائية المتطايرة. و ينام عدد كبير من الناس في الهند ليلا في العراء خلال أشهر الصيف لتجنب الحرارة المرتفعة.

منطقة أغرا الأكثر تضررا

وسجلت منطقة أغرا في ولاية أوتار براديش أسوأ الأضرار ومقتل أكثر من 40 شخصا. ويقع المعلم السياحي تاج محل في مدينة أغرا لكن المسؤولين أكدوا عدم تعرضه لأضرار.

وأكدت السلطات مقتل 65 شخصا في أوتار براديش بشمال البلاد و35 في ولاية راجستان الصحراوية إلى الغرب، وشخصين في بنجاب جراء العواصف الأربعاء.

ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث بين أنقاض المنازل التي انهارت الخميس.

وقال المسؤول في مكتب مفوض عمليات الإنقاذ تي بي غوبتا "تشير الأرصاد إلى مزيد من العواصف في الساعات الـ48 القادمة في أنحاء الولاية وعلى الناس التيقظ".

وقال مدير هيئة المساعدات وإدارة الكوارث في راجستان هيمانت غيرا، إن خدمات الطوارئ مستنفرة وعلى الناس أن لا يناموا في الخارج.

وسارعت حكومة الولايات إلى تخصيص الأموال لدفع تعويضات لأهالي الضحايا والمتضررين. ويمكن أن تحصل أسرة القتيل على 6 آلاف دولار تقريبا.

وكتب رئيس الوزراء ناريندرا مودي على تويتر "أشعر بالحزن للوفيات التي تسببت بها العواصف الرملية في أنحاء مختلفة من الهند. أعزي العائلات المنكوبة وآمل بتعافي المصابين قريبا".

وأضاف "طلبت من المسؤولين التنسيق مع حكومات الولايات المعنية والعمل على مساعدة المتضررين".

وتشهد الهند عواصف مماثلة كل سنة تودي بمئات الأشخاص لكنها هذه السنة تعتبر الأقسى مقارنة مع العقود الماضية.

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