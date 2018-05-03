رياح تجتاح شمال الهند وتوقع أكثر من 140 قتيلاً ومصاباً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل نحو مئة شخص وأصيب أكثر من 140 آخرون إثر عواصف رملية عاتية تضرب شمال الهند وتسببت بسقوط أشجار وإنهيار جدران وفق ما أفاد مسؤولون.



ولقي معظم الضحايا حتفهم إثر إنهيار جدران وأعمدة كهربائية ومنازل إثر إجتياح العواصف ولايتي أوتار براديش وراجستان حيث يُـتوقع أن ترتفع حصيلة الضحايا مجدداً.



وتم تأكيد مقتل 65 شخصا على الاقل في أوتار براديش في الشمال و 33 في ولاية راجستان الصحراوية غربا.

وتشهد الهند عواصف مماثلة كل سنة تودي بحياة مئات الاشخاص لكن هذه السنة تعتبر الاقسى مقارنة مع العقود الماضية بحسب السلطات الهندية.

وقال مواطنون في شمال راجستان إنهم أضطروا لترك سياراتهم في الطريق والركض للاحتماء بسبب سرعة الرياح العاتية , بينما ذكر آخرون أنهم لم يشهدوا مثل هذه العاصفة المدمرة منذ 25 عاما على الاقل حيث الناس خائفون ويبحثون عن مكان للاحتماء فيما تتطاير الاشجار , واصفين الوضع بالكابوس.

وكان الوضع الأسوأ في ثلاث مقاطعات في راجستان الوجهة المفضلة للسياح بقصورها التاريخية وثقافتها المفعمة بالألوان حيث سجل سقوط 43 قتيلا حتى الان.

وقطعت إمدادات الطاقة في باراتبور حيث دمر أكثر من ألف برج كهرباء , كما سارعت حكومة الولاية لصرف أموال لتعويض عائلات القتلى والمتضررين.

كما ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عبر تويتر "أشعر بالحزن للوفيات التي تسببت بها العواصف الرملية في أنحاء مختلفة من الهند وأعزي العائلات المنكوبة وآمل بتعافي المصابين قريبا".



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