من وحي الخيال العلمي: روبوت يتحول إلى سيارة مأهولة في دقيقة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

لا حدود بين الخيال العلمي وعالم الواقع. روبوت يتحول إلى سيارة قادرة على أن تقل أشخاصا على متنها. في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الروبوتات، طوّر مهندسون يابانيون رجلا آليا اسمه "جيت دايت رايد" J-deite RIDE يتحول إلى سيارة رياضية في دقيقة واحدة.

الروبوت الذي يبلغ طوله 3.7 م مجهّز بمقعدين داخله يمكنه أن يسير بسرعة 100 متر في الساعة أو يجري باستعمال العجلات إذا ما تحول إلى سيارة. لكن المهندسين اعترفوا بأنهم لم يجربوا المنتج الجديد خارج المصنع.

صاحب المشروع هو كنجي إيشيدا Kenji Ishida مدير شركة برايف روبوتيك Brave Robotics بالتعاون مع شركة أخرى تابعة لعملاق الاتصالات الياباني سوفت بانك SoftBank قال إن ما دفعه لتطوير الروبوت هي ذكريات طفولته وأبطال الرسوم المتحركة الذين كان يشاهدهم وهم يتحولون من صفة إلى أخرى.

وفيما يعترف إيشيدا بأن الروبوت قد يبدو لعبة غالية الثمن، فإنه يعتقد بأنه سيكون وسيلة لتوسيع مدى الخيال الإنساني واختراع آلات أخرى من هذا القبيل. وبانتظار ذلك، يعد القائمون على المشروع بأنه سيتم استعمال الروبوت في قطاع الصناعات الترفيهية كالملاهي والمهرجانات التي تقام في الشوارع.

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