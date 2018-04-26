ملايين الزوار لدبي في الربع الأول من العام الحالي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

على الرغم من تأثير تقلب أسعار العملات العالمية، حقّق قطاع السياحة في دبي معدّلات نمو متواصلة خلال الربع الأول من 2018 وبحسب الإحصائيات الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، فقد استقبلت الإمارة 4.7 ملايين زائر دولي خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2018، بنمو 2 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وسجلت الدورة الـ 25 لسوق السفر العربي «الملتقى 2018» التي اختتمت فعاليته، أمس، حضوراً دولياً واسعاً ما يعزز أهميته بين أبرز وأضخم المعارض المتخصصة في السياحة والسفر على المستوى العالمي فيما تواصل الزخم السياحي في دبي بفضل مقوماتها المتعددة والتيسيرات التي توفرها للزائرين فضلاً عن انتعاش قطاعات الضيافة والطيران ما يوفر للزائرين خيارات متنوعة وباقات من العروض تناسب مختلف الفئات.

ورسخت الدورة الـ 25 لسوق السفر العربي «الملتقى 2018» مكانة دبي على خارطة السياحة العالمية، حيث استقطبت نخبة الشركات الفندقية الدولية وأهم الهيئات السياحية الحكومية من مختلف الدول العالم بهدف رسم ملامح القطاع واستشراف مستقبله ورصد آفاقه.

وحافظت الأسواق الثلاثة الرئيسية على مراكزها المتقدمة، حيث جاءت الهند في المركز الأول بزيادة 7 %، وبعدد زوّار بلغ 617 ألفاً، وهي الزيادة التي أسهمت في التخفيف من آثار التراجع الطفيف لبعض الأسواق مثل المملكة السعودية التي جاءت في المركز الثاني وسجلت انخفاضاً 1 % وكذلك المملكة المتحدة التي حلت في المركز الثالث وسجلت انخفاضاً 8 % .

فيما حلّت روسيا في المركز الرابع، وتصدّرت قائمة الأسواق الأقوى نمواً 106 %، وبعدد زوار بلغ 259 ألفاً بالمقارنة مع الربع الأول من 2017 ويرجع سبب ذلك إلى منح رعايا روسيا تأشيرات الدخول عند الوصول إلى منافذ الدولة، والتي تم تطبيقها في وقت مبكر من العام الماضي، كما جاءت الصين في المركز الخامس بعدد 258 ألف زائر وبنمو 12 % حيث استفادت أيضاً من ذات الإجراءات للزوار الصينيين.

وسجّلت أوروبا نمواً كبيراً في أغلب أسواقها خلال الربع الأول، حيث حلّت ألمانيا في المركز السابع بنسبة زيادة 13 % وبعدد 194 ألف زائر، ثم فرنسا في المركز 12 بزيادة 17 % بعدد 103 آلاف زائر، وإيطاليا في المركز 14 بنمو 20 % وبعدد 80 ألف زائر. وبالإضافة إلى ذلك تقدّمت السويد ولأول مرة لتنضم إلى قائمة الأسواق العشرين الأولى المصدّرة للزوّار إلى دبي، بنحو 42 ألف زائر، وبزيادة 9 %.

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