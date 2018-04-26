هل يمكن أن تحل الروبوتات مكان الأطباء في غرف العمليات؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

تنبأ العديد من كتّاب الخيال العلمي، بأن يوما قد يأتي، تكون فيه المستشفيات بدون بشر تقريباً، إذ سيختفي الجراح البشري وفريق التمريض، وكذلك أطباء التخدير والعمال والمديرون، لتحل محلهم الروبوتات التي ستصبح قادرة على القيام بالمهام كلها منفردة، مثل إجراء الجراحات الدقيقة، من دون الحاجة إلى مساعدة.

وهذه النبوءة لم تعد ضرباً من ضروب الخيال العلمي، اذ انه قد تم بالفعل إجراء جراحات لمرضى عن بعد بواسطة الروبوت، عبر تقنيات الاتصالات الفضائية، وبتوجيهات من الكمبيوتر ونظم المعلومات والتكنولوجيا. وقد تبيّن ان لهذا النوع من الجراحات مزايا عدة، مثل الدقة، وصغر حجم الشقوق الجراحية، وانخفاض كميات الدم المفقودة، وقلة الألم، وسرعة الشفاء.

وتعد جراحة الروبوت باستخدام تقنية الجراح الآلي من اكبر علوم الطب تقدماً في وقتنا الحاضر، فهي تسمح بإجراء جراحات في مجالات متعددة في وقت أقل مع دقة أكثر ومضاعفات وألم أقلّ للمريض.

كما تتيح هذه التقنية للمريض الخروج من المستشفى خلال وقت أقل.

وبالتالي تأتي هذه التقنية لمصلحة المريض وخدمته، مع ما لها من فوائد عديدة ونسبة نجاح كبيرة في مجالات متعددة.

للحديث أكثر عن هذه التقنية ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور عصام حسن استشاري جراحة عامة.