سيارة "فيراري" الكهربائية.. هل تكون أسرع من الأصلية؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



بدون أدنى شك أن شعبية السيارات الكهربائية في تزايد مستمر، وتعتبر شركة "تسلا" الأمريكية أبرز مثال على ذلك، فهي سريعة ومتطورة رغم أنها تعمل على الطاقة الكهربائية فقط.

بهذا الخصوص، أعلنت شركة "فيراري" عن خططها لتطوير سياراتها الكهربائية بعد سبع سنوات من تعهد رئيسها السابق بأن الشركة لن تقوم أبدا بإنتاج هذا النوع من السيارات الجديدة.

لكن يبدو أنه غير خطته، حيث قال الرئيس التنفيذى لشركة "فيراري".. "سيرجيو مارشيون" للصحفيين في وقت سابق، وفقا لما ذكرته بلومبر "إذا كان هناك محرك كهربائي سيتم تطويره، فستكون فيراري هى الأولى، فالناس مندهشون لما فعلته "تسلا" بسيارتها الخارقة، وأنا لا أحاول التقليل مما فعله إيلون موسك، لكننى أعتقد أنه قابل للتنفيذ من قبلنا جميعا".

فبعد آلاف الساعات من استعادة وتحديث سيارة رياضية فيراري الفخمة، عمل "إريك هوتشيسون" من شركة إلكتريك جي تي المتخصصة على تحويل السيارات الكهربائية، وقام بما لا يمكن تصوره، حيث عمل على تحديث السيارة الكهربائية الأولى المقتبسة من موديل عام 1978.. وأكد "هوتشيسون" في مقابلة مع شبكة (سي.ان.ان) " كان لدينا سائق محترف يقود كلتا السيارتين على نفس المسار - حوالي ميل ونصف، والسائق المحترف قام بتلك اللفة في 1:26 دقيقة بسيارة فيراري الغازية".. وفق موقع (CNN)..

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