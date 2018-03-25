حفل توزيع جوائز نيكلوديون 2018
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)
شهد حفل توزيع جوائز نيكلوديون للأطفال 2018 بولاية كاليفورنيا الأمريكية، تجمعا كبيرا لنجوم هوليوود الذين مرحوا والتقطوا صورا تذكارية، وتم توزيع الجوائز من خلال عروض موسيقية وكوميدية مميزة، وقدم الحفل جون سينا المصارع الدولى المشهور.
وتشتهر أجواء الحفل التي تغطي الأفلام والتلفاز والموسيقى والأنشطة عبر الإنترنت بتلطيخ بعض الضيوف المشاهير في شلال من الوحل الأخضر ، والذي تم تقديمه خلال 90 دقيقة.
وفى العام 2017، شكل حفل توزيع جوائز اختيار أطفال Nickelodeon الفعالية المباشرة الوحيدة التى تتيح للأطفال إدلاء أصواتهم واختيار ما يفضلون من أعمال تغطى 28 فئة متنوعة، كما بإمكانهم التصويت عبر منصات Nickelodeon الرقمية والجديدة بما فيها Nick.com وعبر تطبيق Nick App على الأجهزة اللوحية وأجهزة أيفون وكيندل وأندرويد.
تعتبر هذه المرة الأولى التى سيقدم فيها النجم جون سينا عرضاً عالمياً كهذا وهو من أكثر الشخصيات المحبوبة فى عائلة Nickelodeon على المستوى العالمي، مع العلم أنه حظى بتجربة مشابهة فى وقت سابق عندما قدم حفل جوائز اختيار أطفال استراليا فى عام 2008، إضافة إلى مشاركته فى الترويج لحفل جوائز اختيار أطفال المملكة المتحدة الأول فى عام 2007 حين أذهل الأطفال بالطين الذى لون جسده.
FILM:
Favorite Movie
Jumanji: Welcome to the Jungle
Favorite Movie Actor
Dwayne Johnson (Dr. Smolder Bravestone, Jumanji: Welcome to the Jungle)
Favorite Movie Actreess
Zendaya (Anne Wheeler, The Greatest Showman & Michelle “MJ” Jones, Spider-Man: Homecoming)
Favorite Animated Movie
Coco
MUSIC:
Favorite Music Group
Fifth Harmony
Favorite Male Artist
Shawn Mendes
Favorite Female Artist
Demi Lovato
Favorite Song
“Shape Of You” (Ed Sheeran)
Favorite Breakout Artist
Camila Cabello
Favorite Global Music Star
ASIA: BTS
TELEVISION:
Favorite TV Show
Stranger Things
Favorite Cartoon
SpongeBob SquarePants
Favorite TV Actor
Jace Norman (Henry Hart, Henry Danger)
Favorite TV Actress
Millie Bobby Brown (Eleven, Stranger Things)
OTHER CATEGORIES:
Favorite Funny YouTube Creator
Liza Koshy
Favorite Musical YouTube Creator
JoJo Siwa
Favorite Instagram Pet
Jiffpom
Favorite Dance Trend
Backpack Kid
Favorite Video Game
Just Dance 2018
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