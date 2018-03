حفل توزيع جوائز نيكلوديون 2018

شهد حفل توزيع جوائز نيكلوديون للأطفال 2018 بولاية كاليفورنيا الأمريكية، تجمعا كبيرا لنجوم هوليوود الذين مرحوا والتقطوا صورا تذكارية، وتم توزيع الجوائز من خلال عروض موسيقية وكوميدية مميزة، وقدم الحفل جون سينا المصارع الدولى المشهور.

وتشتهر أجواء الحفل التي تغطي الأفلام والتلفاز والموسيقى والأنشطة عبر الإنترنت بتلطيخ بعض الضيوف المشاهير في شلال من الوحل الأخضر ، والذي تم تقديمه خلال 90 دقيقة.

وفى العام 2017، شكل حفل توزيع جوائز اختيار أطفال Nickelodeon الفعالية المباشرة الوحيدة التى تتيح للأطفال إدلاء أصواتهم واختيار ما يفضلون من أعمال تغطى 28 فئة متنوعة، كما بإمكانهم التصويت عبر منصات Nickelodeon الرقمية والجديدة بما فيها Nick.com وعبر تطبيق Nick App على الأجهزة اللوحية وأجهزة أيفون وكيندل وأندرويد.

تعتبر هذه المرة الأولى التى سيقدم فيها النجم جون سينا عرضاً عالمياً كهذا وهو من أكثر الشخصيات المحبوبة فى عائلة Nickelodeon على المستوى العالمي، مع العلم أنه حظى بتجربة مشابهة فى وقت سابق عندما قدم حفل جوائز اختيار أطفال استراليا فى عام 2008، إضافة إلى مشاركته فى الترويج لحفل جوائز اختيار أطفال المملكة المتحدة الأول فى عام 2007 حين أذهل الأطفال بالطين الذى لون جسده.

FILM:

Favorite Movie

Jumanji: Welcome to the Jungle

Favorite Movie Actor

Dwayne Johnson (Dr. Smolder Bravestone, Jumanji: Welcome to the Jungle)

Favorite Movie Actreess

Zendaya (Anne Wheeler, The Greatest Showman & Michelle “MJ” Jones, Spider-Man: Homecoming)

Favorite Animated Movie

Coco

MUSIC:

Favorite Music Group

Fifth Harmony

Favorite Male Artist

Shawn Mendes

Favorite Female Artist

Demi Lovato

Favorite Song

“Shape Of You” (Ed Sheeran)

Favorite Breakout Artist

Camila Cabello

Favorite Global Music Star

ASIA: BTS

TELEVISION:

Favorite TV Show

Stranger Things

Favorite Cartoon

SpongeBob SquarePants

Favorite TV Actor

Jace Norman (Henry Hart, Henry Danger)

Favorite TV Actress

Millie Bobby Brown (Eleven, Stranger Things)

OTHER CATEGORIES:

Favorite Funny YouTube Creator

Liza Koshy

Favorite Musical YouTube Creator

JoJo Siwa

Favorite Instagram Pet

Jiffpom

Favorite Dance Trend

Backpack Kid

Favorite Video Game

Just Dance 2018

