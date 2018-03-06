الطفلة السورية "بانا العبد" تظهر في حفل جوائز الأوسكار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

خطفت الطفلة السورية، بانا العبد، الأضواء من المشاهير على السجادة الحمراء خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار بدورته التسعين مساء أمس الأحد، ونشرت على حسابها على تويتر صوراً لها من الحفل الشهير، كاتبة: علينا الوقوف من الأوسكار مع الأطفال الذين يموتون في سوريا.



وكانت مجلة تايم الأمريكية، اختارت بانا ، لتكون في قائمة الشخصيات الأكثر تأثيراً في شبكة الانترنت، بعدما لفتت العبد انتباه الكثيرين من جميع أنحاء العالم من خلال تغريداتها التي كانت تنشرها من حلب أثناء حصار المدينة، حيث استطاعت، وبمساعدة والدتها فاطمة، أن ترفع صوراً ومقاطع مصوّرة توثّق الحياة اليومية خلال الحرب في سوريا..

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