جون سينا بملابس النينجا

أخبار الآن | كاليفورنيا - الولايات المتحدة (وكالات)



صاحبُ الحركة الشهيرة You Can't See Me معشوقُ الجماھیر في عالمِ المصارعة.. هذه المرة ليس على الحلبة وانما بملابس النينجا..



اذ تجمعَ عددٌ كبيرٌ من نجومِ هوليوود في حفلِ توزيعِ جوائزٍ للأطفال بولاية كاليفورنيا الأمريكية...وقاموا بالتقاطِ الصور التذكارية معهم، وتمَ توزيعُ الجوائز من خلالِ عروضٍ موسيقية وكوميدية مميزة، وبحضورِ المصارع الدولي المشهور جون سينا.



ولأولِ مرة يُقدمُ فيها النجم جون سينا عرضاً عالمياً كهذا وهو من أكثرِ الشخصيات المحبوبة على المستوى العالمي، مع العلم أنهُ حظى بتجربةٍ مشابهة فى وقتٍ سابق عندما قدمَ حفلَ جوائزِ اختيارِ أطفالِ استراليا فى عام 2008، إضافة إلى مشاركته فى الترويج لحفل جوائز اختيار أطفال المملكة المتحدة الأول فى عام 2007 حين أذهل الأطفال بالطين الذى لون جسده.



