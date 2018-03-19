لبنانية تنافس الرجال في صيانة السيارات

أخبار الآن | لبنان - بيروت - (تريسي ابي انطون)



لم يقتصر عمل المرأه على مجالات محدده بل اخترقت جميع القواعد التي يرى المجتمع أنها مقتصرة على الرجال رنا الحايك فتاه لبنانية تجمع بين الأنوثه وعملها في صيانة السيارات.

بين الماكياج وشحم السيارات، جرأة تمسّكت بها رانيا حايك لتشق طريقا صعبا في عالم لا يشبه عالم الأنثى، لتقول للمجتمع إن المرأة قادرة على تحقيق أحلامها، بغض النظر عن رأيه فيها.

تقول رنا حايك، ميكانيكية تعمل في مجال السيارات بالعلم والمعرفة تحصّن رنا شغفها بالسيارات، فهي تدرس الهندسة الكهربائية، ولعلّ والدها كان الداعم الأكبر، أو سببا لعشقها عالم السيارات.

تضيف رنا حايك، ميكانيكية تعمل في مجال السياراتلاشكّ أن انتقادات تعترض مسيرتها، وتعليقات تجعلها في موقع دفاع عما تفعله.

عن ذالك قالت رنا حايك، ميكانيكية تعمل في مجال السيارات بين قطع الغيار وأسفل السياراة، تكتسب رنا خبرة جعلتها تنظر فقط الى المستقبل، الى سعيها للتخصص في الخارج وافتتاح كاراج خاص بها في لبنان.

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