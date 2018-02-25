ابتكار ثوري.."جل" لعلاج السرطان موضعياً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

نجح باحثون من جامعة نورث كارولينا في ابتكار نوعاً من الهلام (الجل) ليكون وسيطاً موضعياً جديداً لعلاج الأورام السرطانية بشكل فعّال. ويستطيع هذا الهلام توصيل العلاج موضعياً لتقليل الآثار السلبية على بقية أعضاء الجسم.

وبحسب التقرير الذي نشرته مجلة "ساينس ترانسليشن ميديسن"، يتم حقن هذا الهلام موضعياً، وقد تمت تجربته في علاج سرطان الجلد والثدي وحقق نتائج فعّالة مع تقليل الاثار الجانبية.

وأظهرت التجارب نجاحاً كبيراً عند الجمع بين العلاج الموضعي والكيميائي في القضاء على الأنواع الشرسة من خلايا الأورام السرطانية.

ونجح العلاج الموضعي في خفض حجم أورام الثدي والجلد، ما سهّل نجاح العلاج الكيميائي في القضاء التام على السرطان.

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