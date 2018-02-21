بيجو تفاجئ عشاقها بـ "508" الفخمة والجذابة بـ"جنيف"

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

صرحت مصادر مقربة من الشركة الفرنسية "بيجو" عن نيتها طرح سيارة "508" الفارهة في معرض جنيف 2018 العالمي في مارس/آذار المقبل.

وبحسب المصادر فإن هذه السيارة قي غاية الفخامة و الأناقة وأن تصميمها سوف يجعلها واحدة من أجمل السيارات المطروحة في الأسواق.

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كما أن إنسيابية الهيكل التي تمازجت بشكل رائع وفريد مع الخطوط الجانبية وأيضا المصابيح المزودة بتقنية " LED"، أضفت إليها طابعا رياضيا وهذا ما يميزها عن البقية.

طبقا للمعلومات المنتشره فإن 508" الجديدة ستأتي بعدد من أنظمة التحكم بالقيادة والأمان التي ستوفر أكبر قدر من الراحة والرفاهية للسائق، وتنبهه لأي جسم غريب أو سيارة قد تظهر فجأة على الطريق، وتعمل أنظمة المكابح أوتوماتيكيا تفاديا لوقوع أي حادث.

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