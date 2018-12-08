مشرد يعثر على 17 ألف دولار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

صدفة غريبة غير متوقعة حدثت لرجل مشرد في واشنطن إذ عثر "كيفن بوث" على مبلغ مالي كبير كان يمكن أن يغير حياته للأفضل، لكنه أصر تسليمه إلى بنك للطعام ليتكفل بإطعام المحتاجين من أمثاله.

وذكر موظفو بنك سمنر للطعام المحلي في واشنطن: "إن "كيفن بوث" بلا مأوى، ووصل إلى المركز منذ خمس سنوات، وعثر في أحد الأيام على حقيبة تحتوي على 17 ألف دولار أمام البنك، وبدلاً من الاحتفاظ بالمبلغ، سلمه إلى الإدارة".

كما أوضحت أنيتا ميلر، المديرة التنفيذية لبنك الطعام ما حدث لحظة تسليم بوث للحقيبة : "لقد انحنى، التقط الحقيبة، نظر فيها وعرف أنها تحتوي على نقود، وانتظر الموظفة التي تصل عادة في الساعة 7:30 صباحاً ليسلمها الحقيبة".

كما توجه بوث في صباح ذلك اليوم إلى بنك الطعام، بهدف الحصول على الخبز الذي يتم وضعه للمحتاجين أمام الباب، وبدلاً من ذلك، عثر على حقيبة النقود" حسبما ذكرت صحيفة سي بي إس

كما احتفظت الشرطة بالمال لمدة 90 يوماً، ونظراً لعدم ظهور أي شخص يطالب به، فسمحت الشرطة للبنك الاحتفاظ بكامل المبلغ.

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