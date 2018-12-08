فستان الأميرة ديانا للبيع بمزاد علني في لندن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن مؤخراً عن بيع أحد الفساتين التي ارتدتها الأميرة الراحلة ديانا وذلك خلال زيارة ملكية مع الأمير تشارلز إلى دولة البحرين عام 1986 بحوالي 100 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل(127310.36 دولار أمريكي) في مزاد علني في لندن.

كما جاء هذا الإعلان بعد أكثر من عقدين من الزمن، على التبرع بالفتسان لمتجر يبيع الملابس المستعملة وإذ تم شرائه من قبل إحدى العاملات بالمكان بسعر 200 جنيه إسترليني اي ما يعادل (254.93 دولار أمريكي)، وذلك حسبما نقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وجاءت قصة بيع الفستان في المزاد العلني على خلفية قرار صاحبته للبيع في المزاد بعد مشاهدتها فيلماً وثائقياً عن زيارة الأميرة ديانا لدولة البحرين، لتدرك مدى قيمته.

كما أنه من المقرر أن يتم المزاد في 10 ديسمبر الجاري في دار كيري تايلور للمزادات في بيرموندسي بلندن، ومن المحتمل أن يصل البيع النهائي للفستان ما بين 60 ألفا إلى 100 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل (85 ألف دولار أميركي)

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