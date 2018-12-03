بالفيديو | آخر قدرات الروبوتات.. يؤلف نصوصا ويلقي المحاضرات!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

لم يعد هناك حدود لما يمكن للروبوتات فعله ، في الحقيقة كل الموظفين اليوم عليهم أن يشعروا بالقلق، فالعلم يسابق الزمن ، ويأخذنا معه لعالم أقرب إلى الخيال ، الروبوتات قريباً جداً ستكون مستقلة ، تفكر ، تتفاعل ، وحتى قد تعلم ..

فقد استعرض مهندسون من معهد موسكو التقني أخيرا روبوتا جديدا قادرا على القيام بالعديد من المهام المعقدة.

وزوّد هذا الروبوت بأنظمة متطورة تعتمد على الذكاء الصناعي، ساعدته على القيام بالعديد من الأمور كالبشر، فهو قادر على تلقي الأوامر الصوتية وتحليلها وإعطاء الإجابات على مختلف الأسئلة، والبحث عن المعلومات في الإنترنت.



هذا الروبوت بامكانه إلقاء المحاضرات في الندوات العلمية والجامعات، وتأليف بعض الجمل بالاعتماد على كلمات مفتاحية، ويعمل مطوروه على زيادة قدراته ليصبح قادرا على كتابة نصوص طويلة ليصبح أول روبوت مؤلف للنصوص في العالم.



وتنشر روسيا هذا النوع من الروبوتات حاليا في العديد من الأماكن العامة كالحدائق ومحطات النقل العام والمطارات لتقديم العون للمسافرين وإرشادهم، كما يمكن للمسافرين الاعتماد عليها حاليا لحجز تذاكر السفر.

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