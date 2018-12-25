جراحة سعودية تنجح بإزالة ورم نادر من مريض

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

نجح فريق طبي من الجراحين في المملكة العربية السعودية بقيادة الجراح السعودية حنان الغامدي في إزالة ورم في الكبد بوزن أكثر من كيلوغرامين. ونقلت وسائل اعلام محلية عن الغامدي قولها إن الجراحة كانت ناجحة وإن المريض خرج من المستشفى بصحة جيدة ودون أي تعقيدات.

و أجريت الجراحة المعقدة في مستشفى متخصص في الخبر ، شرق المملكة العربية السعودية. كما أشادت بقدرات المستشفيات السعودية والخبرات والأدوات الطبية والمناظير الحديثة التي تمكنهم من العمل على هذه المستويات من العمليات الجراحية المعقدة.

اقرأ المزيد:

آمنة القبيسي أول إماراتية تقود سيارة "فورمولا إي"

مصدر الصورة: موقع Arab News