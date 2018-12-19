آمنة القبيسي أول إماراتية تقود سيارة "فورمولا إي"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

بعد اختتام سباق "فورمولا إي-الدرعية"، والذي استضافته المملكة العربية السعودية للمرة الأولى السبت الفائت, شهد اليوم الذي تلاه إنجازاً تاريخياً آخر، حيث أصبحت السائقة آمنة القبيسي أول إماراتية على الإطلاق تشارك في تجارب "فورمولا-إي".

وقامت القبيسي بتجربة سيارة "Gen 2" الجديدة في منطقة الدرعية في العاصمة السعودية الرياض , وذلك ضمن تجارب فئة المبتدئين, بعد أن تمت دعوتها من قبل فريق "Envision Virgin Racing" تحت رعاية شركة "Kaspersky Lab".



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