الشيخ محمد بن زايد يشهد مسابقة أمير الشعراء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

يستقبل ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، اللجنة المنظمة ولجنة تحكيم مسابقة أمير الشعراء . ونشر حساب الشيخ محمد بن زايد، صورة له، على تويتر، تابعها المشهد العربي، أثناء استقبال اللجنة المنظمة ولجنة تحكيم مسابقة أمير الشعراء بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.

وأكد الحساب، أهمية مثل هذه المبادرات الثقافية، في دعم اللغة العربية وتطويرها والإسهام في انتشارها على مستوى العالم.



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