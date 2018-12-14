بعد بلوغه قمة القطب الشمالي.. شاب إماراتي يتجه نحو تحدّ جديد

أخبار الآن | أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)



بعد نجاحه في الوصول الى قمة القطب الشمالي، أصبح الإماراتي عبد الله محمد الأحبابي البالغ من العمر ستة وعشرين عاما , مستعدا لتحديه المقبل وهو بلوغ اعلى قمةٍ في القطب الجنوبي.

ومن المقرر أن ينطلق المغامر الإمارتي يوم غد السبت من العاصمة الإماراتية أبو ظبي نحو تشيلي , حيث سيلتقي بأعضاء الفريق السبعة الآخرين الذين يستعدون للسفر إلى معسكر الاتحاد الجليدي في أنتا ركتيكا, في رحلة تبلغ 130 كيلومترا إلى القطب الجنوبي، وتستغرق ثلاثة اسابيع.

وتنخفض درجة الحرارة إلى خمسين درجة مئوية تحت الصفر . في حين سيتزلج الفريق على ارتفاع 11000 قدم ما يجعل التنفس صعبًا خصوصا عندما تحاول سحب زلاجة 45 وزنها كيلوغراما محملة بالأطعمة والمعدات .

عاش الأحبابي 15 عامًا خارج الإمارات "10 في الولايات المتحدة و5 في بريطانيا".

تأتي مغامرة القطب الشمالي السابقة للمغامر الإماراتي ، ضمن الاحتفال بعام زايد 2018، وإيماناً بأفكار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي قال: "يجب أن تصبحوا أفضل منا، وأفضل من آبائكم وأجدادكم. هذا ليس خيارًا، يجب أن تفعلوا هذا"، واستجابة لطلب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن يصمم الشباب على أن يصبحوا رقم واحد في كل المجالات.

وكذلك يهدف المغامر الإماراتي، لإلهام لشباب الإماراتي، وأن يظهر للعالم دافع ورغبة الإمارات في أن تصبح "رقم واحد"، فضلا عن إلهام الشباب الإماراتي والعربي كي يحققوا طموحاتهم ويستفيدوا من كامل إمكاناتهم.

ويسعى الأحبابي لأن ينضم إلى مجتمع صغير من الأشخاص الاستثنائيين الذين تزلجوا إلى القطب الشمالي عبر جهود فردية، واكتشاف المجهول في واحدة من آخر المناطق الحدودية على وجه الأرض، ثم العودة إلى الإمارات.

المزيد من الأخبار

مكافأة ضخمة لمن يستطيع العيش دون هاتفه لعام كامل

مصدر الصورة: صحيفة البيان الإماراتية