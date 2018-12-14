مكافأة ضخمة لمن يستطيع العيش دون هاتفه لعام كامل

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

نضمت الشركة الأمريكية "فيتامين ووتر" مسابقة غريبة، إذ يفوز من ينجح في الابتعاد عن هاتفه الذكي لمدة سنة كاملة، بمكافأة مادية ضخمة. وتدفع الشركة 100 ألف دولار للشخص الذي سيستطيع النجاح في هذا التحدي الذي يجده معضم الناس صعبا.

وقالت الشركة في إعلان أثار استغراب الكثيرين، أن على المشترك إعلان رغبته بالمشاركة بنشر منشور على موقع تويتر أو إنستغرام، باستخدام وسم "بدون هاتف لسنة كاملة" ورمز "مسابقة"، وأنه يجب ذكر نوع الفعاليات التي من الممكن فعلها دون استخدام الهواتف الذكية.

وستقوم الشركة باختيار المتسابقين يوم 22 يناير، وستوفر لهم هاتف "بدائي" يعود لفترة التسعينات، ليستخدموه من أجل إجراء المكالمات الهاتفية فقط. وستختبر الشركة المشتركين للتأكد من صدقهم في المسابقة بإجبارهم على الإجابة على عدة أسئلة، باستخدام جهاز كشف الكذب.

وستقدم الشركة مبلغ 10 آلاف دولار، للشخص الذي يستطيع الصمود نصف سنة فقط، من دون استخدام هاتفه الذكي. كما قالت الشركة أن المشتركين يستطيعون استخدام جهاز الكمبيوتر، ولكن يمنع عليهم استخدام الهواتف الذكية أو الألواح الإلكترونية.

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