إمرأة تصاب بشلل في يدها اليمنى بسبب إدمان الهاتف

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



قد لا تشعر أبدا بعدد الساعات التي تقضيها على الهاتف، وما إن تحس بألم في يدك أو رقبتك حتى تلتفت إلى الساعة لتدرك أنك بالفعل قضيت وقتا طويلا وأنت على نفس الوضعية، لكن فعليا وضعية جلوسك هذه قد تسبب لك مشاكل صحية قد تصل إلى الشلل أحيانا!

في ذات السياق، أخذت امرأة من مدينة "تشانغشا" الصينية إجازة من العمل لمدة أسبوع، وبدلا من السفر، قررت أن تقضيها في المنزل مع هاتفها الذكي. وذكر موقع "asiaone.com"، أن المرأة لم تترك هاتفها الذكي لمدة أسبوع كامل، ما عدا فترة النوم فقط. فأصيبت بعد هذا الأسبوع بألم شديد في يدها اليمنى، وفق موقع "لايف. رو".

لكن الألم لم يخفف من إدمانها الهاتف الذكي، حتى أصاب الشلل أصابع يدها، وتجمدت أصابعها بالوضعية التي كانت تمسك بها الهاتف دوما، وسارعت المرأة المرعوبة حينها إلى الأطباء الذين شخصوا حالتها بالتهاب الأوتار في أصابع يدها (التهاب الغشاء الزلالي للأوتار).

ولحسن الحظ، تمكن الأطباء من مساعدتها وعلاجها، وسرعان ما استطاعت حمل هاتفها "الخطير" مرة أخرى، على الرغم من نصيحة الأطباء لها، أن تعطي أصابعها وقتا كافيا من الراحة..

اقرأ أيضا:

متابعة المشاهير... ظاهرة تحولت إلى إدمان أصاب الملايين



