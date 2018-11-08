العثور على أقدم نموذج لرسم حيوان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عثر علماء آثار على أقدم نموذج معروف لرسم حيوان وهي صورة حمراء لحيوان شبيه بالثور على جدار كهف إندونيسي.



و بحسب العلماء, يعود عمر رسم الحيوان إلى ما لا يقل عن 40 ألف عام بما يعني أنه أقدم قليلا من لوحات الحيوانات المماثلة الموجودة في كهوف أوروبا.

و قبل سنوات قليلة كان يعتقد خبراء الآثار أن القارة الأوروبية هي المكان الذي بدأ فيه الانسان القديم في رسم الحيوانات وشخصيات أخرى.

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لكن عمر الرسم الى جانب الاكتشافات السابقة في جنوب شرق آسيا يشير إلى أن الرسم الرمزي ظهر في كل من آسيا وأوروبا في نفس الوقت تقريبا.

و قدم باحثون تحليلات للرسومات اليدوية ولوحات لمشاهد الإنسان من الكهوف في جزيرة بورنيو.



مصدر الصورة: مجلة نيتشر

