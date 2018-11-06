علماء يحلون "لغز" الطائر الذي نسيَ الطيران.. هذه قصته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أن "مجموعة من علماء الأحياء، تمكّنت من حلّ لغز أصغر طائرٍ في العالم لا يستطيع الطيران، والذي اتخذ من جزيرة نائية قريبة من القطب الجنوبي موطناً له، بمعزل عن الأخطار التي يمكن أن تهدّد حياته.

ما توصل إليه العلماء يعتبر اكتشافاً علمياً "مثيراً"، حيثُ كشفت دراستهم أنّ "أسلاف هذا الطائر، كانوا فقدوا قدرتهم على الطيران على مرّ العصور، لأنهم لم يكونوا مضطرّين للهرب من أي شيء، عندما كانوا يعيشون على جزر إنأكسسيبل المهجورة، جنوب المحيط الأطلنطي".

ولفتت الصحيفة إلى أنّه "قبل أقل من 1100 عام، ساد اعتقادٌ لدى العلماء بأنّ هذا الطائر هناك كان يتجوّل على قدميه، وأطلقوا عليه اسم "أتلانتيسيا"، نسبة إلى الجزيرة القطبية".

وأوضحت "دايلي ميل" أنّ "العلماء لم يتوصلوا إلى سبب استخدامه الدائم للسير على قدميه بدلاً من الطيران بأجنحته، حيثُ كان الطائر المهدّد بالإنقراض مادة جديرة بالدراسة بالنسبة للباحثين في جامعة "لوند" السويدية".

وكانت نظرية "الإستعمال والإهمال" شغلت بال علماء الوراثة كثيراً، وقد آمن الكثيرون منهم بصحتها. وتقوم هذه النظرية على فكرة أنّ أعضاء الجسم التي تستعمل كثيراً تصبح أقوى وأكبر، بينما الأعضاء التي لا تستعمل، ومثال أجنحة هذا الطائر، تضعف تدريجياً، وأحياناً من الممكن أن تختفي.

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